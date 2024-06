Adrano, animali legati e chiusi in un furgone: denunciato un 38enne

Trovati un vitellino e tre agnellini in condizioni di sofferenza

ADRANO (CATANIA) – Un uomo di 38 anni di Tortorici è stato denunciato per maltrattamento di animali dalla Polizia di Adrano, dopo un controllo sul suo furgone sulla strada statale 284, in cui sono stati trovati degli agnelli e un vitello in condizioni di sofferenza.

L’uomo, si legge in un comunicato della Questura di Catania, stava guidando un furgone per rientrare a Tortorici ed è stato controllato da agenti del commissariato di Adrano.

Nel furgone i poliziotti hanno trovato tre agnellini di circa quattro mesi e un vitellino di dieci giorni, tutti in stato di sofferenza, con le zampe legate, riversi sul pianale del furgone in uno spazio strettissimo e senza alcuna forma di aerazione, con un caldo asfissiante.

Le sanzioni

Gli agenti hanno subito liberato gli animali dai lacci e rimosso un pannello in lamiera all’interno del furgone, in attesa dell’intervento del personale veterinario dell’Asp. Gli animali non avevano né auricolari né marchi di identificazione per il tracciamento animale. Gli animali sono stati quindi registrati e marchiati, sequestrati e trasferiti con un veicolo autorizzato.

Gli agenti del Commissariato di Adrano hanno anche scoperto che l’uomo alla guida non aveva alcun documento per il trasporto di animali vivi e che il furgone non era autorizzato a caricare animali. Il 38enne è stato sanzionato e, dato che era il proprietario degli animali, denunciato per maltrattamento.