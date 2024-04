Maltrattamenti in famiglia ed estorsioni: arrestato 23enne nel Ragusano

Cosa hanno accertato i militari dell'Arma

RAGUSA – “Continui maltrattamenti in ambito familiare anche attraverso atteggiamenti estorsivi”, i carabinieri di Scicli hanno arrestato un 23enne. I particolari.

Maltrattamenti, le indagini

Era stato già arrestato in precedenza, poi la sospensione del provvedimento, ma il 23enne è stato accompagnato dai militari dell’Arma nella casa circondariale di Ragusa per i “continui maltrattamenti perpetrati in ambito familiare che si sono configurati anche attraverso atteggiamenti estorsivi realizzati in maniera continuata”.

La condanna

Il giovane deve espiare una condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione, ma è scattato un nuovo provvedimento per la reiterazione delle condotte.