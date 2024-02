Maltrattamenti nei confronti della figlia: arrestato a Porto Empedocle

Un 65enne è stato posto agli arresti domiciliari

AGRIGENTO – Arrestato perchè avrebbe tenuto per mesi atteggiamenti violenti, sia sul piano verbale che fisico, nei confronti della figlia. Un sessantacinquenne di Porto Empedocle è stato arrestato, dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, ai danni della figlia trentenne. L’anziano, in attesa dell’udienza di convalida, è stato posto, su disposizione del sostituto procuratore di turno, agli arresti domiciliari.

“La costante presenza dell’Arma dei carabinieri a presidio del territorio agrigentino – si legge in un a nota – è indirizzata anche a dare risposte concrete e rapide a tutela dei più fragili”.