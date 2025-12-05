Mamma e bimba di Aspra morte in California: “Vogliamo giustizia”

L'urlo di dolore del padre: "Due famiglie distrutte"

PALERMO – E’ un urlo di dolore quello di Aurelio Balistreri, l’uomo che ha perso la figlia e la nipotina in un terribile incidente stradala a San Josè, in California, il 2 dicembre. La famiglia è originaria di Aspra, frazione di Bagheria, nel Palermitano, ma vive da diversi anni negli Stati Uniti.

Una messa per ricordare le due vittime

La notizia ha sconvolto la piccola comunità che in questi giorni si è stretta attorno ai parenti di Ivana e della piccola Liliana, che a metà dicembre avrebbe compiuto due anni. E si prepara a ricordarle, il prossimo 12 dicembre, durante una messa che si celebrerà nella chiesa della Madonna Addolorata di Aspra, alle 18.

L’auto ha preso fuoco

Nel tragico incidente sono rimaste coinvolte quattro auto, quella su cui viaggiavano la donna – che aveva 35 anni – e la bambina, ha preso fuoco dopo l’impatto, non lasciando scampo a entrambi. “Hanno ucciso le mie bambine. Hanno ucciso mia figlia e mia nipote”, scrive disperato sui social Aurelio Balistreri, che adesso chiede giustizia.

“Correvano, hanno ucciso le mie bambine”

“Correvano su quella strada, hanno distrutto due famiglie. Mi rivolgo alla polizia di San Josè e agli Stati americani. Fate qualcosa. Il desiderio di un padre e di una madre è andato distrutto”. E ancora: “Chiunque abbia informazioni su questo incidente è pregato di inviarle alle autorità. Mia figlia e mia nipote hanno perso la vita in questo incidente senza senso. Dobbiamo essere migliori sulla strada, adesso abbiamo bisogno di giustizia per la mia famiglia”.