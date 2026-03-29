 Madre e figlio piccolo morti, le indagini per omicidio
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Mamma e bimbo trovati morti, si indaga per omicidio

VIGILI DEL FUOCO
Cosa sappiamo
LA PROCURA DI ROVIGO
di
1 min di lettura

La Procura di Rovigo indaga per omicidio sul caso della donna e del bimbo di poco più di un anno trovati morti ieri in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, nel Rodigino. L’indagine è a carico di ignoti e si tratta di un passaggio necessario per procedere con tutti gli accertamenti del caso.

Gli inquirenti, infatti, al momento non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un omicidio-suicidio. Le vittime sono madre e figlio di origini cinesi. Lei aveva 39 anni e il piccolo ne aveva compiuto uno lo scorso dicembre. Entrambi vivevano a Castelguglielmo. Maggiori risposte sulle cause della morte arriveranno dall’autopsia, fissata per domani.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI