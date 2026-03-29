Mamma e bimbo trovati morti, si indaga per omicidio

Cosa sappiamo

La Procura di Rovigo indaga per omicidio sul caso della donna e del bimbo di poco più di un anno trovati morti ieri in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, nel Rodigino. L’indagine è a carico di ignoti e si tratta di un passaggio necessario per procedere con tutti gli accertamenti del caso.

Gli inquirenti, infatti, al momento non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un omicidio-suicidio. Le vittime sono madre e figlio di origini cinesi. Lei aveva 39 anni e il piccolo ne aveva compiuto uno lo scorso dicembre. Entrambi vivevano a Castelguglielmo. Maggiori risposte sulle cause della morte arriveranno dall’autopsia, fissata per domani.