Dramma a Salina, manager muore soffocata da un boccone a tavola

La vittima era innamorata delle Eolie

Muore a Salina soffocata da un boccone a tavola. Barbara Venturini Vergnano se ne è andata a 76 anni a seguito di incidente tragico quanto inaspettato. Figura di spicco nel panorama del turismo culturale italiano è deceduta sull’isola dove da tempo risiedeva per lunghi periodi. La causa: un boccone andato di traverso durante un pasto, che non le ha lasciato scampo.

Nata ad Ancona nel 1948, Barbara Venturini Vergnano aveva costruito a Milano una solida carriera nel settore della promozione artistica e culturale. Spirito brillante, mente creativa, aveva fatto della valorizzazione del patrimonio locale – dalle mostre d’arte agli eventi legati all’artigianato – la sua missione professionale e personale.

Dopo gli studi universitari a Torino, si era stabilita nel capoluogo lombardo dove aveva fondato e coordinato numerosi progetti culturali, guadagnandosi la stima di colleghi e istituzioni. Negli ultimi anni aveva scelto Salina come sua seconda casa.

Muore soffocata da un boccone, il cordoglio

Barbara Venturini Vergnano era diventata un punto di riferimento per l’associazione Made in Salina, impegnata nella tutela e nella promozione delle tradizioni isolane. A piangerla oggi ci sono le figlie, Alice e Margherita, e la sorella Giselda rimasta ad Ancona. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati da amici, colleghi e da quanti hanno condiviso con lei battaglie culturali e sogni trasformati in realtà.

“Le Eolie – si legge su Facebook – perdono un personaggio che ha vissuto l’amata Salina da rammendatrice di pace e da promotrice di uno sviluppo culturale che ha sempre patrocinato con amore e rispetto. A Lei, anche corrispondente del Notiziario, chiediamo di continuare a scrivere i suoi magnifici pezzi. Dal paradiso in linea Barbara Vergnano… Ai familiari le condoglianze di Gennaro, Salvatore, Bartolino Leone e famiglie”.

Barbara Venturini Vergnano era anche vice presidente del Museo Eoliano dell’Emigrazione.

