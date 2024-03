Da mercoledì il countdown

PALERMO – Le nomine dei manager della sanità siciliana tornano al centro della scena. I documenti chiesti dalla commissione Affari istituzionali dell’Ars alla Regione sono arrivati a Palazzo dei Normanni e così il presidente, Ignazio Abbate, ha fissato una nuova riunione.

Manager della sanità, nuova tappa

L’incontro si terrà mercoledì mattina ed è una nuova tappa del percorso di valutazione fatto dal Parlamento rispetto a quelli che, al momento, sono ancora dei commissari e non dei dg a tutti gli effetti.

All’Ordine del giorno “l’esame dell’integrazione documentale – si legge – relativa alle nomine dei direttori generali delle strutture sanitarie regionali e dei policlinici universitari”. ll governo Schifani punta a incassare l’ok dell’Ars sui manager della sanità scelti (l’elenco) ma le voci su qualche altolà rispetto ad alcune designazioni continuano a circolare a Palazzo dei Normanni. Alcuni commissari hanno autodenunciato l’esistenza di procedimenti giudiziari nei loro confronti, suppur con situazioni variegate. Sulla vicenda si è espresso anche il governatore Schifani: “Tutto sta seguendo l’iter parlamentare”.

Manager della sanità, i documenti chiesti dall’Ars

Non sono bastate le 527 pagine trasmesse in prima battuta dalla Regione alla commissione Affari istituzionali dell’Ars. Diversi i documenti integrativi che i commissari hanno chiesto a Palazzo d’Orleans: su tutti i casellari giudiziali dei candidati alle valutazioni dell’Agenas, ma anche le considerazioni dell’assessorato alla Salute sul raggiungimento annuale degli obiettivi. La commissione ha chiesto anche gli eventuali procedimenti di commissariamento da parte della Regione nei confronti degli incaricati in eventuali ruoli manageriali del passato. Per regolamento la commissione deve dare il parere sulle nomine dei manager della sanità entro un mese dall’avvio della discussione ma il timer del ‘silenzio-assenso’, secondo alcune interpretazioni, potrebbe scattare ben prima dei canonici trenta giorni di tempo. Il conto alla rovescia, in ogni caso, inizierà dal giorno in cui tutte le carte saranno sul tavolo della commissione.