Manifestazione Coldiretti a Palermo, traffico in tilt in piazza Indipendenza

Automobilisti in trappola

PALERMO – C’è la manifestazione di Coldiretti a Palermo e la zona attorno a piazza indipendenza diventa una trappola per gli automobilisti. Previsto un corteo da piazza Marina a piazza Indipendenza.

“Basta con i trafficanti di grano. Basta con le speculazioni”. Questi gli slogan d’apertura del corteo di circa 8000 agricoltori Coldiretti arrivati da tutta l’Isola e dalla Calabria.

La circolazione è paralizzata nella zona di piazza Indipendenza, dove è stato allestito il palco per gli interventi. Impossibile attraversare la piazza sia in direzione di corso Tukory che verso il Papireto. Chi arriva da corso Calatafimi è obbligato, all’altezza dell’Albergo delle povere, a girare a destra in direzione di corso Pisani.

Giunti a piazza indipendenza, quindi, si è costretti a tornare indietro perché è vietato scendere verso Porta Nuova. Bisogna riprendere corso Calatafimi in direzione viale Regione Siciliana. Disagi anche lungo le strade che conducono al porto e in piazza XIII Vittime.