Messina: “Ritornare in FdI? C’è qualcuno che non lo auspica”

CATANIA – “Fratelli d’Italia era ed è il mio partito, l’ho sempre detto. Il mio percorso non può essere in un altro partito e lo ribadisco con convinzione. A oggi però continuano a non esserci le condizioni per un rientro in Fratelli d’Italia”. Lo ha detto il deputato nazionale Manlio Messina, ex esponente di Fratelli d’Italia, oggi nel gruppo Misto.

“Se ne sono uscito una motivazione ci sarà – ha aggiunto – e se le condizioni non cambiano evidentemente non c’è motivo di ritornare”.

“Non so se i dirigenti stanno risolvendo le problematiche che ho sollevato e che loro sanno quali sono – ha evidenziato Messina – dopodiché se queste problematiche si dovessero risolvere io sarò il primo a essere felice di tornare a casa mia perché quella, lo ribadisco, è casa mia. Per fortuna – ha detto il parlamentare nazionale ex FdI- –sono molti di più gli amici che i nemici che ci sono dentro Fratelli d’Italia e sento la vicinanza e l’affetto di tanti. Ma c’è ancora qualche persona che non auspica il mio rientro…”

Messina parla anche di politica regionale. “Sui numeri del turismo Schifani eviti di vantarsi perché non bastano i tre anni di lavoro. Il merito è anche del governo Musumeci che lo ha preceduto, ma Schifani lo dimentica È stato proprio lui che ha volutamente attaccato Fratelli d’Italia sul turismo perché voleva prendere possesso di questo assessorato”, ha detto Manlio Messina.

“Io rappresento la Sicilia, sono stato chiamato a rappresentarla – ha aggiunto Messina, ex assessore al Turismo nel governo Musumeci – e chi mi conosce sa bene che da sempre, anche stando nella maggioranza, se ho qualcosa da dire la dico. Sono un uomo di centrodestra ma ribadisco ancora una volta che Schifani sta facendo un disastro sui fondi del Pnrr”.

“Non credo che in due anni riuscirà a ‘recuperare’ e non credo altresì – ha concluso Messina – ci sono le condizioni per uno Schifani bis alle prossime elezioni regionali”.