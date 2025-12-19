 Manovra, avanti col condono edilizio del 2003: riformulato l'emendamento
Manovra, avanti col condono edilizio del 2003: riformulato l’emendamento

Entro 60 giorni le Regioni devono adottare una legge di attuazione
ROMA
di
ROMA – Resta in piedi la possibile riapertura del condono del 2003: tra le riformulazioni di emendamenti parlamentari alla manovra compare infatti la riscrittura della proposta di modifica – inizialmente a prima firma Rastrelli (FdI) – sulla sanatoria edilizia.

La riformulazione prevede che siano sanabili tutte le tipologie di illecito previste (dalle opere realizzate in assenza o difformità di titolo abitativo alle opere di manutenzione straordinaria, compresi restauri) purché́ non si tratti di opere abusive di proprietà di persone condannate o sulle quali non siano possibili interventi antisismici o con vincoli legati alla gestione del territorio o realizzate su monumenti nazionali.

E’ comunque affidata alle Regioni l’adozione di una legge di attuazione entro 2 mesi dall’entrata in vigore della manovra.

