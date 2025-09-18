Manovra, Di Paola: “Il governo resuscita le mancette”

Le parole del coordinatore regionale M5s

PALERMO – “Le ‘mancette’ del governo anche in questa manovra finanziaria non sono scomparse. Il tanto decantato stop ai maxi emendamenti va rispettato anche dal governo, dato che un emendamento che riguarda gli enti locali, assessorato in quota Democrazia cristiana, va ad erogare in maniera mascherata oltre due milioni di euro per sagre e feste di paese”. Lo dice il vice presidente dell’Assemblea regionale siciliana e coordinatore regionale del Movimento 5 stelle Nuccio Di Paola, primo firmatario di un emendamento alla manovra che destina un fondo per mitigare le liste d’attesa in Sicilia.

Il riferimento di Di Paola è ad un articolo della manovra quater che prevede uno stanziamento di 2,2 milioni di euro per i Comuni. “La nostra posizione è netta e marcata, basta mancette, termine peraltro coniato proprio da Schifani – aggiunge Di Paola -. Si usino questi soldi per mitigare le liste di attesa. Ai siciliani serve potersi curare nella propria terra in tempi corretti”.