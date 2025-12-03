 Manovra di stabilità, 500mila euro alla missione di Biagio Conte
Manovra di stabilità, 500mila euro alla missione fondata da Biagio Conte

Schifani: "L'attenzione del governo è massima"
PALERMO – La commissione Bilancio dell’Ars ha dato il via libera all’emendamento della manovra di stabilità, proposto dal governo regionale, che mette a disposizione della missione Speranza e Carità 500 mila euro per saldare i debiti accumulati nei confronti dell’Amap per la fornitura idrica.

A comunicarlo è il presidente della Regione, Renato Schifani. “Questo intervento rappresenti una conferma dell’attenzione e della vicinanza delle istituzioni a una realtà che, da decenni, costituisce un punto di riferimento per l’accoglienza e la solidarietà a Palermo. L’obiettivo è garantire continuità al percorso avviato da Biagio Conte, un esempio di carità e dedizione verso i più fragili”, afferma il governatore.

