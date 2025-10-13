ROMA – Escludere la prima casa dal calcolo Isee, ma in modo ‘selettivo’ con un tetto cioè riferito al valore catastale dell’immobile. E’ la proposta emersa dal vertice di maggioranza sulla manovra riportata oggi da alcuni quotidiani e confermata da fonti informate.
Idea della Lega
L’idea, cara alla Lega e promossa direttamente anche da Matteo Salvini, sembra aver riscosso una certa condivisione da parte di tutti i leader di centrodestra. Il tetto non è stato ancora definito. Le indiscrezioni di stampa parlano di un valore di 100.000 euro, che però potrebbe essere considerato un po’ alto.