Mantova-Palermo, il 2026 dei rosa inizia al Martelli: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo torna in campo dopo la sosta invernale e lo fa sul campo del Mantova, per l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie B 2025-2026. Oggi pomeriggio, a partire dalle 15:00, i rosanero saranno ospiti dei virgiliani allo stadio “Danilo Martelli” nella partita valida per la 19ª giornata del torneo cadetto. Un match in cui la squadra di Pippo Inzaghi vorrà subito dare un segnale di ambizione per il nuovo anno, combattendo per consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica e continuare a puntare alla promozione.

Il Mantova ha vissuto un girone d’andata molto complicato. I lombardi si trovano in penultima posizione in graduatoria, con soli 15 punti raccolti finora. Nelle ultime cinque partite prima della sosta, hanno faticato a trovare continuità, collezionando poche vittorie e diverse battute d’arresto (quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare). Il club biancorosso, con il direttore sportivo Leandro Rinaudo (ex ds del Palermo) autore del recente trasferimento di Bardi dai rosanero proprio ai virgiliani, cercherà di sfruttare il fattore campo per provare a dare una svolta alla sua stagione e allontanarsi dalla zona retrocessione.

Il Palermo si presenta alla trasferta al “Martelli” con morale positivo e con l’intento di mantenere il passo delle prime della classe. Nelle ultime cinque partite di Serie B i rosanero hanno raccolto quattro vittorie e un pareggio, confermando una certa solidità di rendimento e un’ottima reazione dopo un periodo negativo. La squadra di Inzaghi si trova attualmente al quarto posto in classifica con 33 punti e l’obiettivo è ripartire con la stessa determinazione della fine del 2025 per provare ad allungare in classifica sin da subito.

Mantova-Palermo: le probabili formazioni

Il Mantova di Francesco Modesto potrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1. In porta andrà subito l’ex Bardi, con Bani (fratello di Mattia del Palermo), Cella e Castellini a comporre il terzetto difensivo. Sulle fasce di centrocampo agiranno Maggioni e Fiori, con Trimboli e Wieser a dettare i tempi di gioco in mediana. In avanti un altro ex, Mancuso, sarà accompagnato alle sue spalle da Falletti (ancora un ex rosa) e Ruocco.

Il Palermo di mister Inzaghi, invece, dovrebbe rispondere con il solito 3-4-2-1. Fra i pali Joronen, mentre in difesa spazio a Bereszyński (in ballottaggio con Peda e Pierozzi), Bani e Ceccaroni. A centrocampo toccherà a Pierozzi e Augello sulle corsie esterne, con il primo pronto a scalare nei tre dietro (se dovesse servire) per lasciare il posto Gyasi; Segre e Ranocchia in mediana. In attacco la coppia Palumbo-Le Douaron supporterà il riferimento offensivo Pohjanpalo.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Maggioni, Bani, Castellini, Cella; Maggioni, Trimboli, Wieser, Fiori; Falletti, Ruocco; Mancuso.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.