Maratona di Palermo, 30ª edizione: continuano a crescere le iscrizioni

L'evento è ormai entrato a pieno titolo nel panorama delle grandi maratone internazionali

La Maratona di Palermo si appresta a celebrare il 16 novembre 2025 la sua 30ª edizione con numeri da record. Un appuntamento sempre più internazionale, sempre più sostenibile e sempre più al centro della vita sportiva e sociale della città e di una intera regione.

I dati aggiornati al 16 luglio parlano chiaro: sono 1.041 gli atleti iscritti alla manifestazione in programma il prossimo 16 novembre, con un incremento (al momento) di ben 283 partecipanti rispetto allo stesso periodo del 2024 e quasi il triplo rispetto al 2023. Numeri che testimoniano un crescente entusiasmo attorno a un evento ormai entrato a pieno titolo nel panorama delle grandi maratone italiane ed europee.

“Un primo traguardo che ci riempie d’orgoglio – commenta Salvatore Gebbia, patron della Maratona –. La risposta degli atleti italiani e soprattutto stranieri è la conferma che Palermo è sempre più apprezzata non solo per il suo fascino, ma anche per la qualità dell’evento”.

A trainare questo incremento sono soprattutto le prove non competitive (aperte ad atleti stranieri non residenti in Italia e non tesserati che intendono correre la maratona o la mezza con finalità turistico/sportiva) in particolare la Mezza Maratona non competitiva, che passa da 75 a 260 iscritti, e la Maratona non competitiva, che segna +165 partecipanti rispetto al 2024.

Ottima anche la risposta delle competizioni ufficiali, con 292 iscritti alla Maratona e 242 alla Mezza Maratona. Presenze già confermate da ben 42 paesi stranieri, numero provvisorio che attesta già il respiro internazionale dell’evento.