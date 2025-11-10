La ‘sicilianità’ di Marco Liuzzo, il bartender che crea con i vip

L’ascesa di uno dei nomi più rinomati nel settore

CATANIA – Non soltanto un bartender. Ma sperimentatore e innovatore di un modo sano di bere. Senza mai esagerare e mettendo al centro l’innovazione e la qualità. La sua sicilianità Marco Liuzzo la ‘trasporta’ anche nelle sue creazioni. Apprezzata in un campo che, nei mesi scorsi, lo ha visto confrontarsi col jet set dello spettacolo e non solo.

“La scorsa estate ho lavorato nelle Isole Eolie, principalmente a Panarea facendo provare le mi creazioni a Cesare Cremonini, Jean Alessi, Simona Autieri, Paolo Sorrentino, Ruud Gullit. E conservo anche la bella soddisfazione di essere stato ‘Guest barman’ per Andrea Agnelli. Il mio segreto? Saper bere in modo eccellente con soli prodotti premium. E soprattutto con la raffinatezza dei bicchieri”.

Marco Liuzzo è stato barmanager dei Giardini di Giano e responsabile del bar di uno dei più rinomati ristoranti delle isole e di Panarea, ‘Antonio il macellaio’. “Cerco sempre di creare un rapporto di lavoro con progetti e sensazioni di nuove proposte per l’ospite. Il resto vien da sé”.