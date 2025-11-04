Svolta nel giallo di Collegno, arrestato il killer di Marco Veronese: “L’ho ucciso io”

L'assassino è legato sentimentalmente all'ex compagna della vittima

Risolto il giallo di Collegno, cittadina alle porte di Torino. Un uomo fermato perché sospettato di aver accoltellato a morte il 39enne Marco Veronese nella notte tra il 22 e il 23 ottobre, ha ammesso le proprie responsabilità. “L’ho ucciso io”, ha confessato. L’assassino è legato sentimentalmente all’ex compagna della vittima. L’arma del delitto non è stata trovata.

Marco Veronese era un uomo senza ombre, amato da tutti nel suo quartiere. La sua vita è stata spezzata prematuramente da tredici fendenti sferrati nell’oscurità da un uomo incappucciato che lo ha atteso sotto la casa in cui il 39enne viveva insieme ai genitori. Durante l’aggressione, un vicino ha udito la vittima urlare: “Bastardo, cosa fai?”. Il killer lo ha colpito ripetutamente senza proferire parola.

Chi era Marco Veronese, ucciso a Collegno

Marco Veronese si occupava di videosorveglianza e aveva installato le videocamere di sicurezza e gli allarmi in molti degli esercizi commerciali attorno alla sua casa. Le telecamere della zona hanno consentito di risalire all’identità del killer arrestato martedì 4 novembre dai carabinieri del nucleo investigativo di Torino e della compagnia di Rivoli.

Attraverso l’analisi delle immagini e la mappatura delle celle telefoniche, i militari dell’Armi sono riusciti a ricostruire con precisione il percorso compiuto dall’assassino in auto prima e dopo il delitto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il movente dell’omicidio avrebbe radici in un conflitto familiare.

L’atto vandalico nei mesi precedenti al delitto

Tra Marco Veronese e l’ex compagna i rapporti erano tesi, soprattutto per questioni legate all’affidamento e alla gestione dei tre figli che avevano in comune. Gli investigatori ritengono che questa situazione di crescente frustrazione possa aver alimentato la rabbia del killer che però negherebbe di aver premeditato l’omicidio.

Le indagini hanno inoltre riportato alla luce un episodio precedente che potrebbe essere collegato al delitto. Alcuni mesi fa l’auto di Marco Veronese era stata vandalizzata, con le gomme tagliate mentre era parcheggiata sotto casa.

