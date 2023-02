Marconi: “Contro il Frosinone voglio vedere il Barbera infuocato”

Le dichiarazioni del difensore rosanero in attesa del match contro la compagine di Grosso

3' DI LETTURA

PALERMO – Parola ad Ivan Marconi. Il difensore del Palermo è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club rosanero, commentando la sconfitta contro il Genoa nell’ultimo turno e l’attesa per l’importante e sentitissima sfida del “Barbera” contro il Frosinone:

“A Genova purtroppo abbiamo subito una sconfitta, il risultato secondo me è un po’ bugiardo perché sul campo abbiamo dato filo da torcere ad una grande squadra. Siamo rimasti compatti fino al 95′, poi è emersa un po’ di stanchezza ma con un po’ di fortuna avremmo potuto ottenere il pareggio. Questa sconfitta non pregiudica l’obiettivo di cercare di mantenere la categoria, sappiamo che i tifosi vogliono sognare e noi in campo cercheremo di dare sempre il massimo”.

VERSO LA GARA CONTRO IL FROSINONE

Nel prossimo turno i rosa affronteranno il Frosinone di Grosso, capolista della Serie B e di ritorno al “Barbera” per la prima volta dopo le finali play-off del 2018: “Quella contro il Frosinone è una partita che si prepara da sola, affrontiamo la prima della classe. Sappiamo che è una partita molto delicata ma sappiamo anche che dobbiamo riprenderci dalla sconfitta, giochiamo in casa davanti al nostro pubblico e sarà molto importante fare risultato. Siamo focalizzati sul fatto che incontiramo un avversario importante e già da oggi la stiamo preparando nel migliore dei modi”.

“Rispetto alla gara di andata – continua Marconi – per quanto mi riguarda che sono difensore dovremo essere più bravi nella fase difensiva e cercare di attaccarli alti senza lasciargli spazio. Sicuramente siamo più gruppo, abbiamo fatto nove risultati utili consecutivi ma soprattutto siamo un gruppo unito che si vuole bene. Anche i nuovi si stanno integrando alla grande, noi della vecchia guardia stiamo cercando di farli sentire il più possibile parte di questo progetto”.

IL CALORE DEI TIFOSI

Per la gara contro il Frosinone si prevede un “Renzo Barbera” gremito di tifosi sugli spalti, trascinato dall’importanza della partita e dall’ottimo rendimento del Palermo negli ultimi mesi: “Sappiamo che per i nostri tifosi la partita contro il Frosinone è molto importante, è quasi come un derby e la prepareremo focalizzati con l’obiettivo di fare risultato. Siamo felici che la prevendita sta andando a gonfie vele, siamo ulteriormente carichi perché questa cosa ci sta dando un’iniezione di fiducia. Percepiamo l’ambiente e che si sta animando, vorrei vedere il Barbera infuocato e secondo me questa è la partita giusta”.

“L’affetto dei tifosi rosanero lo percepisco sui social ma soprattutto nella vita quotidiana – prosegue il difensore rosanero – quando vado a fare una passeggiata in centro o a fare la spesa capita che mi fermano per una foto o un autografo. Questa situazione mi fa solo piacere, i tifosi del sud sono più calorosi di quelli del nord. Palermo è una città bellissima, ricca di cultura e molto particolare, ogni tanto con mia moglie mi capita di fare un giro per i mercati di Ballarò e della Vucciria ed è tutto molto bello. Vorrei fare un appello a tutti i tifosi rosanero per la partita contro il Frosinone, io e miei compagni sappiamo quanto sia fondamentale e il loro contributo sarà essenziale”.