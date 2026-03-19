Mare e sostenibilità: a Mondello torna “Sarday” il 20 e 21 marzo

Al centro la tutela dell'ambiente

PALERMO – Dopo il successo riscosso nelle edizioni 2019, 2023, 2024 e 2025, l’associazione palermitana MarcoSacchi, guidata da Rosalba Muratori, ha deciso di riproporre la manifestazione “SARDAY” che anche quest’anno si svolgerà nel borgo marinaro di Mondello il 20 ed il 21 marzo 2026. Previsto anche un evento formativo con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti.

Al centro le strategie per ‘coltivare’ una buona terra che ci assicuri buon cibo e quindi una buona vita, perchè tutto è connesso. Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno si avrà cura – in senso stretto – di promuovere la prevenzione a 360 gradi con un approccio globale, circolare, tra salute umana, animale, ambientale con “Modalità ONE HEALTH “di integrazione massima tra tutti i livelli, per affrontare le sfide che anche i cambiamenti climatici impongono.

Al centro la tutela dell’ambiente, della terra e del mare, in una ottica di promozione di corretti stili di vita, del cibo sano e della salute con una visione eco-centrica e non ego-centrica, per il Ben-Essere globale, con positive ricadute in termini di sostenibilità sanitaria, sociale ed economica.