I lavori di una ditta incaricata dal Comune sono durati 30 giorni

LIPARI (MESSINA) – Dopo oltre trenta giorni è tornato operativo stamani, con l’arrivo di un mezzo di linea, l’approdo degli aliscafi nel borgo di Ginostra. Un mese sono durati i lavori effettuati da una ditta incaricata dal Comune di Lipari, nell’isola di Stromboli.

Era stato interdetto dall’autorità marittima dopo le mareggiate che avevano scardinato e trascinato in mare tutto il grigliato. Una situazione che aveva provocato forti disagi alla mobilità degli abitanti considerando che, in questo periodo, Ginostra è stata servita solo dalla nave di linea che effettua il collegamento un paio di giorni a settimana e non giornalmente come i mezzi veloci.

Intanto, per via del vento di scirocco che sta imperversando sull’arcipelago. Sono state sospese alcune corse e omessi alcuni scali.

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