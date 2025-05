Catania, aveva 200 grammi di marijuana e 50 proiettili: arrestato

Gli hanno sequestrato 23mila euro in contanti

CATANIA – Un 37enne è stato arrestato a Catania dai carabinieri della compagnia Fontanarossa per spaccio di sostanze stupefacenti. In uno zaino l’uomo aveva un barattolo con quasi 200 grammi di marijuana.

Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato 23.410 euro in contanti, ritenuti provento della vendita di droga, materiale per il confezionamento delle dosi, 50 proiettili calibro 765, e un impianto di videosorveglianza per monitorare l’ingresso dello stabile.

Il gip ha confermato l’arresto e disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere.