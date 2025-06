Il servizio è stato realizzato dalla Polizia stradale

CATANIA – Durante un servizio di controllo in Tangenziale, gli agenti della Polizia Stradale di Catania hanno notato il comportamento sospetto di uno scooterista che, non appena si è accorto della presenza in strade delle pattuglie, ha rallentato improvvisamente la marcia, nel maldestro e pericoloso tentativo di evitare gli accertamenti della Polizia.

L’uomo è stato affiancato ed è stato invitato a fermarsi in sicurezza per procedere a tutti gli approfondimenti del caso sia sul mezzo a due ruote sia sui documenti personali. Non appena i poliziotti si sono avvicinati al giovane, sono stati investiti dall’inconfondibile odore di marijuana che proveniva dalla sella dello scooter.

Nella sella 22 dosi di erba

Pertanto, si è resa necessaria una perquisizione del mezzo che ha permesso ai poliziotti di rinvenire due buste in plastica, nascoste sotto la sella. All’interno dei sacchetti sono state trovate 22 dosi di marijuana, pronte per essere immerse nel mercato dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Anche il giovane scooterista è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di oltre 300 euro, in banconote di diverso taglio. L’uomo, al momento disoccupato, non ha saputo fornire una spiegazione plausibile sulla somma di denaro, che, pertanto, è stata ritenuta provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga trovata è stata posta sotto sequestro, mentre il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.