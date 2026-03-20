 Marineo, maxi rissa tra 15 persone al centro commerciale Candy Shop
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Marineo, un apprezzamento a una ragazza scatena una maxi rissa

Intervento dei carabinieri. Quattro denunciati
PROVINCIA DI PALERMO
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1 min di lettura

PALERMO – Un apprezzamento rivolto da un giovane a una ragazza ha scatenato una rissa nei pressi del centro commerciale Candy Shop di Marineo (Palermo). In quindici se le sono date di santa ragione fino a quando non sono arrivati i carabinieri chiamati da clienti e titolari.    

A innescare la rissa è stata la stessa ragazza che dopo il complimento poco rispettoso rivoltole ha colpito con una borsa il giovane. Dopo che i militari hanno riportato la calma, in quattro, tra i 25 e i 45 anni, sono stati denunciati per rissa.

Uno dei denunciati era inizialmente estraneo alla lite, vi ha preso parte quando si è accorto che lo specchietto della sua auto era stato danneggiato. Alcuni sono stati medicati dai sanitari del 118. 

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