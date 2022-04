Mariupol sotto controllo russo, Biden: “Non ci sono prove, Putin non vincerà mai”

Dalla città nessun corridoio umanitario oggi

ROMA – Mariupol è sotto il controllo russo secondo il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu e Putin parla di “un successo”. Joe Biden però mette in dubbio la conquista della città: “Non ci sono prove”. E assicura che “Putin non riuscirà mai a dominare l’Ucraina”.

Circa 2mila soldati sono però ancora asserragliati nelle acciaierie Azovstal, ma lo stesso Putin ha ordinato di fermare gli attacchi invitando gli assediati ad arrendersi in cambio della vita. Intanto, però, dall’acciaieria non è prevista alcuna evacuazione di civili.

Da Mariupol sono stati evacuati 142mila ma nessun autobus è riuscito ad arrivare oggi nella città. Lo ha detto in conferenza stampa il sindaco Vadym Boychenko, citato dalla Bbc, secondo cui circa 200 persone sono in attesa. L’imbarco era previsto intorno alle 14 locali (le 13 in Italia). Le persone evacuate ieri sono state 80, ha aggiunto il sindaco.

Tre bus scolastici partiti da Mariupol con a bordo diverse donne e bambini sono giunti questo pomeriggio a Zaporizhzhia, dopo aver trascorso la notte a Berdyansk.

Il presidente ucraino Zelensky riferisce: il 95-98% degli edifici è distrutto e chiede a Mosca uno scambio di prigionieri e di negoziare l’evacuazione di quasi 1.000 civili e 500 soldati feriti, ma “finora” la Russia avrebbe respinto la proposta. Secondo il portavoce del Cremlino Peskov i militari ucraini possono deporre le armi e lasciare Mariupol con i corridoi umanitari. Possibilità che “esisteva anche prima”.

Secondo i dati Onu, ad oggi ci sarebbero oltre 7,7 milioni di sfollati interni in Ucraina. Il 5 aprile erano 7,1 milioni