Marsala, uomo delle pulizie abusò della padrona di casa: denunciato

Il figlio è stato testimone della violenza

MARSALA (TRAPANI) – Un uomo di 25 anni, cittadino italiano ma di origini colombiane, è stato denunciato alla Procura di Marsala con l’accusa di violenza sessuale, lesioni personali e furto in abitazione. Reati commessi ai danni di una cinquantenne statunitense residente nel Comune lylibetano.

L’episodio si è verificato nella mattinata del 21 maggio scorso. Gli agenti del locale commissariato sono intervenuti in un appartamento del centro per la segnalazione di una violenza sessuale. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, ha detto ai poliziotti di essere stata violentata da un giovane. Che si era recato nella sua casa per effettuare le pulizie.

Rubati anche gioielli

Il fatto è stato confermato dal figlio ventenne, della vittima, testimone oculare. L’autore della violenza carnale, approfittando della momentanea assenza dall’appartamento del ragazzo, dapprima costringeva la donna a subire atti sessuali. E, dopo aver consumato la violenza, aveva rubato gioielli in oro, un computer ed altri beni.

Gli investigatori, grazie all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare il responsabile, con precedenti per rapina, resistenza a pubblico ufficiale, estorsione, furto, e maltrattamenti in famiglia. Reato quest’ultimo per il quale risulta sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Perquisita la casa, i poliziotti hanno trovato alcuni dei beni sottratti alla famiglia della vittima e gli indumenti che il l’uomo indossava il giorno in cui era andato nell’appartamento della vittima.