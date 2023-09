Marsala, controlli dei carabinieri: furti, droga e denunce

Il resoconto delle ultime attività di presidio del territorio

MARSALA (TRAPANI) – I carabinieri della compagnia di Marsala, con i colleghi del 12° Reggimento Sicilia, hanno eseguito una serie di controlli nel centro storico, denunciando numerose persone.

Furto di rame e non solo a Marsala



Denunciati un 39enne e un 40enne per furto aggravato di cavi di rame in un impianto di illuminazione pubblica.

Denunciato un pregiudicato 30enne, già sorpreso dai carabinieri tre volte negli ultimi mesi come autore di vari furti, tra cui un mezzo per disabili e altri veicoli. In questo caso è scattata anche la denuncia di ricettazione.

Denunciate 11 persone



Sorpresi tre marsalesi, durante i controlli nel centro storico, “in violazione del divieto di accesso – scrivono i carabinieri – in aree urbane (DACUR) cui erano sottoposti”.

I carabinieri hanno anche segnalato alla Prefettura di Trapani 11 persone “per la detenzione di modica quantità di sostanze stupefacenti presumibilmente da utilizzare per uso personale”.