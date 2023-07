Marsala, incidente mortale: la vittima è un diciottenne

Incidente mortale. La prima ricostruzione.

A Marsala l’ennesimo incidente stradale che ha stroncato una giovane vita. Secondo la prima ricostruzione, un’auto è finita contro un muro e si è ribaltata. Non c’è stato niente da fare per un diciottenne alla guida, rimasta ferita una ragazza di diciassette anni. L’incidente è avvenuto in contrada Ponte Fiumarella intorno alle 16. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo. La ragazza avrebbe riportato ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. Appena qualche giorno fa, un ragazzo di vent’anni, Gabriele Naccari, è morto, a Palermo, per un incidente a Mondello.