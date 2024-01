Marsala, la sperimentazione del ‘Tribunale online’ dal primo marzo

Come funziona

MARSALA– Verrà avviato l’1 marzo, a Marsala, in via sperimentale, l’iniziativa “Tribunale Online”, che consentirà ai cittadini, spiega una nota a firma del presidente del Tribunale, Alessandra Camassa, di trasmettere telematicamente diverse istanze agli uffici giudiziari nei procedimenti di “volontaria giurisdizione”. E cioè quelli dove è consentito non avvalersi del patrocinio di un avvocato. “L’utente – continua la nota – potrà depositare online istanze e ricorsi nei procedimenti di amministrazione di sostegno, eredità giacente e nomina del curatore, autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione in favore di minori o di incapaci, autorizzazione al rilascio di un documento valido per l’espatrio”. Il link del Tribunale online è “https://smart.giustizia.it/”. Quello di Marsala è uno dei quattro “tribunali pilota”. Gli altri tre sono Napoli Nord, Catanzaro e Catania. L’iniziativa è frutto di un’intesa fra ministero della Giustizia, Dipartimento transizione digitale analisi statistica e politiche di coesione e la Commissione interministeriale per il Sud.