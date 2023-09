Marsala, picchiò e derubo coppia di anziani: pregiudicato condannato

Dovrà anche risarcire i danni, che saranno quantificati in sede civile

MARSALA (TRAPANI) – Giancarlo Maltese, 45 anni, pregiudicato, è stato condannato, in abbreviato, a otto anni di carcere dal gup di Marsala Chiara Vicini per rapina e lesioni personali gravi.

Maltese è ritenuto l’autore di una rapina commessa ai danni di un’anziana coppia di Marsala e del loro figlio il 22 settembre del 2022.

Maltese, secondo l’accusa, fece irruzione nell’appartamento dei due anziani, nel centro cittadino, scaraventando a terra e picchiando brutalmente la donna, allora 73enne, e successivamente costringere il marito ad indicare dove custodivano oro e gioielli. Nel frattempo in casa era arrivato il figlio della coppia al quale il malvivente strappò la collana d’oro che aveva al collo per poi darsi alla fuga, venendo arrestato qualche giorno dopo.

La donna arrivò al pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” con prognosi riservata sulla vita. Le furono, infatti, riscontrate una emorragia al capo, la frattura di diverse costole e versamento pleurico.

Maltese, oltre che alla pena detentiva, è stato condannato al risarcimento danni, da quantificare in sede civile, in favore delle vittime, rappresentate dall’avvocato Duilio Piccione, con una “provvisionale” di 5 mila euro per ciascuna parte civile.