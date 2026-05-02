Marsala, sequestrati 17 chili di ecstasy: due arresti

La droga avrebbe fruttato circa 780mila euro

MARSALA (TRAPANI) – Diciassette chili di pillole di ecstasy Mdma sequestrate, per un valore di circa 780mila euro: è il bilancio di un’operazione condotta dalla squadra mobile trapanese, con il supporto del Servizio centrale operativo e della Sisco di Palermo, a Marsala, che ha portato all’arresto di due persone.

Un cittadino italiano di origini tunisine, con precedenti per furto e minacce, era stato osservato in diverse occasioni entrare nell’abitazione di una donna, nel centro storico di Marsala, e uscirne con buste voluminose. Il giorno dell’arresto è stato raggiunto in strada dalla donna, anche lei di origini tunisine che portava con sé delle buste. I due sono stati fermati e trovati in possesso di oltre 26mila pillole, tra pasticche azzurre e rosa e polvere di ecstasy di colore rosa.

Lo scorso gennaio la polizia aveva sequestrato 2767 pillole di ecstasy.