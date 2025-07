Marsala, blitz nelle case popolari: sequestrati più di sei chili di droga

L'operazione nel quartiere Amabilina, smantellato un laboratorio

MARSALA (TRAPANI) – Un vasto blitz dei Carabinieri di Marsala ha interessato questa mattina le case popolari del quartiere Amabilina, portando al sequestro di ingenti quantitativi di droga e allo smantellamento di un vero e proprio laboratorio per la lavorazione di stupefacenti.

L’operazione, scattata alle prime ore dell’alba, ha visto l’impiego di oltre 50 militari, supportati dai Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, dal Nucleo Cinofili di Palermo e da un elicottero dell’Arma che monitorava il quartiere dall’alto. Le perquisizioni si sono concentrate in garage e locali ad uso magazzino.

Il bottino del sequestro e la scoperta del laboratorio

Durante il blitz sono stati sequestrati: quasi 4 kg di infiorescenze e circa 700 grammi di marijuana, oltre 2 kg di hashish, 80 grammi di cocaina e 3 cartucce cal. 7,65. In un garage è stato smantellato un laboratorio completo per la lavorazione e il confezionamento dello stupefacente, dove sono stati trovati macchinari per la triturazione e la pressatura della droga, bilancini di precisione e tutto il necessario per il confezionamento. Un 28enne è stato denunciato perché trovato in possesso di 15 grammi di cocaina e circa 125 cartucce cal. 12.

