L'uomo si trovava a Palazzo di Giustizia e stava attendendo di entrare in aula

1' DI LETTURA

MARSALA – Un uomo di 59 anni è morto in seguito ad arresto cardiaco al Tribunale di Marsala, dove si trovava per testimoniare. Il decesso è avvenuto al Pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino”, dove il paziente era giunto in condizioni disperate.

In Tribunale, l’uomo si è improvvisamente accasciato mentre attendeva di essere chiamato in aula. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, gli è stato praticato un primo massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare.