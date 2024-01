Il concerto si terrà domenica 14 gennaio, alle ore 18

PALERMO – Marta Pasquini debutta come direttrice d’orchestra al teatro Massimo di Palermo. Il concerto, su musiche di Mozart e Haydn, si terrà domenica 14 gennaio, alle ore 18, nel Foyer di uno dei Teatri lirici più belli d’Italia.

Pasquini, apprezzata in Italia e all’estero per le sue esibizioni da solista, nel 2012 arricchisce il suo curriculum con la laurea in direzione d’orchestra conseguita al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano con il Maestro Vittorio Parisi, oltre che il Postgraduete all’Universitat fùr Musik und Darstellende Kunst Wien con il Maestro Uros Lajovic.

“È un grande onore”

“Dirigere l’orchestra del teatro Massimo – dice Marta Pasquini – è per me un grande onore, insieme a una grande emozione. Debuttare come direttrice d’orchestra in uno dei luoghi sacri della lirica è il desiderio di ogni musicista, se poi sali sul podio di quello che è il teatro della tua città è gioia pura. Spero che il pubblico apprezzi e che il concerto di domenica sia il trampolino di lancio di una nuova serie di collaborazioni”.