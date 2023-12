Martina Gentile e i segreti di Messina Denaro: la donna davanti al giudice

Martina Gentile

Rischia di perdere la potestà genitoriale sulla figlia

PALERMO – Domani Martina Gentile comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari di Palermo per l’interrogatorio di garanzia. Da martedì scorso si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza di pena. Avrebbe aiutato, facendo da postina, Matteo Messina Denaro durante la latitanza.

Detenuta come la madre, Laura Bonafede, che con il padrino latitante ha avuto una lunga relazione sentimentale, e come il padre, Salvatore, ergastolano: ha ucciso su ordine di Messina Denaro. La donna, maestra in una scuola media a Pantelleria, se ne andava in giro con la figlia nel passeggino. Secondo la Procura di Palermo, era un modo per non dare nell’occhio. Ora rischia di perdere la piccola. La Procura per i minorenni ha chiesto la decadenza della potestà genitoriale per Martina Gentile e per il marito.

Seguendo la donna i carabinieri del Ros sono arrivati fino a Palermo dove si indaga per scovare altri segreti del padrino. Il 31 gennaio 2022 Gentile era a Palermo per ritirare la collanina Bulgari che il capomafia ha regalato alla figlia. Probabilmente ha consegnato anche della posta. Quel giorno si fece fare un certificato medico per non andare a lavoro: “Ho una febbricola”, scriveva via sms. Ed invece due ore dopo inviò un messaggio alla cugina: “Io sto andando a Palermo. Non so a che ora torno”.