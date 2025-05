Uccise la figlia e finse il sequestro: saranno due psichiatri per la perizia

La corte d'assise d'appello di Catania ha conferito gli incarichi

CATANIA – La Corte d’assise d’appello di Catania ha conferito gli incarichi per la perizia psichiatrica collegiale su Martina Patti, la 26enne che il 12 luglio del 2024 è stata condannata a 30 anni di reclusione per l’omicidio della figlia Elena, di quasi 5 anni, che la donna, rea confessa, ha ucciso con un’arma da taglio nel giugno 2022 e poi seppelliti in un campo vicino casa, a Mascalucia, simulandone il rapimento.

Sono lo psichiatra forense Roberto Catanesi dell’università di Bari, e lo psichiatra etneo Eugenio Aguglia. La corte, che ha assegnato 90 giorni di tempo ai due esperti, ha aggiornato l’udienza al prossimo 6 ottobre, prevedendo che per quella data la perizia sia stata già depositata e a disposizione delle parti.