Mascali, arrestato un 57enne con droga e bombe artigianali in casa

Il blitz in un'abitazione con giardino

CATANIA – I Carabinieri della Stazione di Mascali hanno arrestato un 57enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di materiali esplodenti pericolosi.

Movimenti sospetti e blitz all’alba

A seguito di movimenti sospetti nei pressi di un immobile riconducibile all’arrestato, i Carabinieri hanno avviato un monitoraggio. Gli elementi raccolti hanno delineato un quadro indiziario che ha giustificato un intervento operativo all’alba, eseguito con il supporto di un’unità cinofila del Nucleo Cinofili di Nicolosi e del 12° Battaglione Cacciatori di “Sicilia”.

Droga pronta per lo spaccio

La perquisizione è scattata in un’abitazione con giardino in fase di costruzione, situata nella periferia di Mascali e in uso al 57enne. All’interno dello stabile, i militari hanno rinvenuto un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento: numerosi involucri termosaldati contenenti marijuana e cocaina già suddivisi in dosi, un contenitore con stupefacente sfuso, bilance di precisione e strumenti per il confezionamento, tutto occultato nel vano di un mobile al piano terra.

Altra droga nel giardino

Le ricerche sono proseguite all’esterno, anche in aree nascoste tra pietre e muretti. In diversi punti, gli investigatori hanno recuperato bustine contenenti una sostanza giallastra simile all’eroina, un sacchetto con sostanza pietrosa e un altro con circa 25 grammi di cocaina.

Sotto un canaletto di irrigazione nel giardino è stato trovato un panetto di hashish da 100 grammi sigillato insieme a un altro pezzo da 48,23 grammi. Su un muretto vicino all’ingresso, infine, è stato scovato un sacchetto con 5 bustine di marijuana da circa 5 grammi ciascuna, portando il totale di marijuana rinvenuta solo in quest’area a quasi 25 grammi.

Gli ordigni esplosivi artigianali

Nel corso della perquisizione anche la scoperta di un contenitore con circa 50 ordigni esplosivi artigianali, alcuni del peso di circa 50 grammi e altri addirittura di 100 grammi.

Questi “botti artigianali” sono stati definiti dai Carabinieri in un comunicato simili a petardi potenziati, ma con una carica esplosiva non autorizzata e quindi potenzialmente letale, configurandosi come armi improprie o vere e proprie bombe artigianali. La detenzione di tali materiali è severamente vietata senza le dovute autorizzazioni e precauzioni.

Arresto e sequestro

Sulla base degli elementi raccolti il 57enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare in carcere. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e sarà inviato al laboratorio per le analisi qualitative e quantitative.

Di recente a Mascali anche il sequestro di quattro pistole a salve modificate, con un arresto.