Lasciano rifiuti per strada: sanzioni nel Catanese

Dai sacchetti della spazzatura la polizia locale è risalita ai trasgressori

MASCALI (CATANIA) – Operazione di contrasto al deposito illegale di rifiuti a Mascali, dove gli agenti della polizia municipale, supportati dall’Ufficio igiene ambientale e dallo stesso sindaco Luigi Messina, hanno passato a setaccio numerosi discariche in tre macro-aree del territorio comunale.

Decine i sacchetti di rifiuti controllati, attraverso i quali gli agenti sono potuti risalire ad alcune responsabilità degli scarichi illegali, che sono stati sanzionati. I controlli sono ancora in corso e potrebbero portare ad individuare ulteriori trasgressori, che saranno anch’essi sanzionati.

“Stiamo anche valutando, avendo individuato i trasgressori – ha detto il sindaco Luigi Messina – di obbligarli a ripulire i luoghi sottolineando la volontà dell’amministrazione di ripristinare il decoro urbano e punire chi deturpa l’ambiente”.

“Si è reso necessario – aggiunge – anche un intervento urgente per eliminare alcuni cumuli di rifiuti a cui ignoti avevano dato fuoco in un gesto di inciviltà, facendo sprigionare nell’aria fumi tossici e pericolosi per la salute pubblica. Il personale tecnico del Comune è prontamente intervenuto, utilizzando anche della sabbia per bonificare le aree interessate e ripristinare un aspetto più dignitoso ai luoghi”.