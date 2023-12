Mascalucia, arbitro picchiato: si pensa ad una modifica del Daspo

Per Morgana è un episodio indegno. Il Pd propone di modificare il Daspo

CATANIA – “Un episodio vergognoso e indegno”. Così Sandro Morgana, presidente della Lega nazionale dilettanti, ha definito il grave fatto avvenuto al termine del match di Juniores fra Mascalucia San Pio X e Gravina: un arbitro è stato aggredito ed è stato ricoverato per tumefazione al rene.

Morgana: “Combattiamo la violenza sui campi”

“La Lnd Sicilia è vicina al giovane arbitro malmenato al termine della partita – ha detto Morgana – siamo impegnati a 360 gradi nel contrasto a questi episodi di violenza sui campi, che in generale non devono e possono appartenere al mondo dello sport. Abbiamo anche ideato il progetto Uniti contro la violenza per costruire un calcio migliore. Invito tutti ad abbassare i toni e a ritornare a confronti leali e corretti. Ovviamente qualsiasi iniziativa tendente ad aggravare le pene nei confronti dei violenti ci trova d’accordo”.

La proposta di Barbagallo del Pd

La soluzione potrebbe essere proprio l’aggravamento delle pene. Il deputato del Pd Anthony Barbagallo, che parla chiaramente di un caso di emergenza, ha depositato alla Camera una proposta di modifica alla normativa sul Daspo, al fine di tutelare la categoria degli arbitri introducendo in particolare un inasprimento delle pene.

“I numeri – afferma Barbagallo – parlano chiaro: nel 2023, secondo il report dell’osservatorio sulla violenza sugli arbitri, gli episodi sono in aumento rispetto allo scorso anno, 124 rispetto contro gli 85 della stagione passata. Gli autori delle violenze sono: calciatori 75, dirigenti 33, estranei 16. Per questa ragione la nostra proposta è quella di modificare la normativa vigente, più nota come Daspo, che prevede l’applicazione del divieto di accedere alle manifestazioni sportive per chi si macchia di tali atti. Occorre intervenire uniformando la normativa in tema di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di un arbitro o di altro soggetto cui risulti affidata la responsabilità di assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva”.

“Bisogna prevedere – ha concluso il deputato Pd – specifiche aggravanti di pena e, a proposito di Daspo, inserire l’obbligo di firma per le ipotesi di lesioni personali o omicidio preterintenzionale nei confronti dei soggetti indagati e/o condannati ‘seppur non con sentenza definitiva’. Il Pd, con questa proposta, ritiene inoltre necessario introdurre un’aggravante che determina l’aumento della pena da un terzo alla metà nei casi di lesioni personali e di omicidio preterintenzionale qualora i fatti siano in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva, ovvero che svolgono un incarico nell’ambito di una manifestazione sportiva, come ad esempio gli osservatori arbitrali”.