Mascalucia, Morfino lascia Forza Italia e aderisce a Sud chiama Nord

CATANIA – Nuovo ingresso in Sud chiama Nord nella provincia etnea. Ermanno Ettore Morfino, già candidato nel 2023 a Mascalucia con Forza Italia e primo dei non eletti, ha ufficializzato il suo passaggio al movimento guidato da Cateno De Luca.
La decisione, spiega Morfino, nasce da “una distanza crescente rispetto al percorso intrapreso con il partito azzurro”. “Le aspettative iniziali – spiega – state disattese”, sottolineando come la scelta sia maturata dopo aver preso atto di dinamiche politiche ritenute lontane dagli impegni assunti.
Nel suo intervento, Morfino ringrazia i vertici di Sud chiama Nord per l’accoglienza e ribadisce la volontà di contribuire a un progetto politico che punta su presenza sul territorio e rinnovamento della classe dirigente.
L’adesione si inserisce in una fase di consolidamento del movimento nel Catanese, dove prosegue l’attività di radicamento politico e organizzativo.