In corso di ricostruzione la dinamica

CATANIA – Grave incidente stradale a Mascalucia, nel pomeriggio di martedì 3 dicembre. In un sinistro avvenuto in via Etnea una persona ha perso la vita.

Da quanto si apprende si tratterebbe di un incidente autonomo che ha visto coinvolta una Mini Cooper che si è ribaltata su di un fianco.

A chi ha assistito l’incidente è apparso subito grave. I soccorsi, giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla per la vittima.