Mascalucia Summer Fest 2026, musica e grandi ospiti alle pendici dell’Etna

Dal 10 al 12 luglio al Parco Trinità Manenti tre giorni di concerti, food e intrattenimento

MASCALUCIA – Torna il Mascalucia Summer Fest, in programma il 10, 11 e 12 luglio 2026 al Parco Trinità Manenti, alle pendici dell’Etna. L’evento, giunto alla quinta edizione, è organizzato da AmantiArts Music e propone musica, degustazioni, benessere e intrattenimento.

Sul palco sono attesi due nomi della scena musicale nazionale: Maria Antonietta e Colombre, protagonisti il 10 luglio per l’unica data siciliana del loro tour, e il duo I Santi Francesi, in programma l’11 luglio.

Accanto agli ospiti principali, si esibiranno band locali e artisti emergenti, mentre l’area del festival ospiterà stand food & beverage e attività legate al wellness, in collaborazione con imprese del territorio.

Il festival, nato nel 2011, ha ospitato negli anni artisti come Mannarino, Angelo Branduardi, Sud Sound System, PFM e Vinicio Capossela, diventando un punto di riferimento per l’estate siciliana e un attrattore anche per il turismo nell’area etnea.

Secondo gli organizzatori, la manifestazione contribuisce alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze culturali, artigianali e ambientali, riportando anche centralità al Parco Trinità Manenti come luogo di aggregazione.