Il giornalista sportivo Massimo Caputi piange la scomparsa della moglie Roberta Sciubba. È stato lui stesso ad annunciare la sua morte su Instagram. La donna aveva 64 anni e, oltre al marito, lascia il figlio Lorenzo.

“Te ne sei andata lasciando un vuoto incolmabile. Sei stata moglie, madre, compagna, amica. Con te ho condiviso tutto, eri il mio punto fermo, un riferimento costante, la mia stella polare”, ha scritto a corredo di uno scatto che li ritrae insieme.

“Sarai comunque sempre al mio fianco, dentro di me e nel mio cuore che la tua scomparsa ha fatto a pezzi – ha aggiunto – Eri una donna coraggiosa e quel tuo coraggio mi farà andare avanti per non deluderti. Ciao amore mio”.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello di Arianna Rapaccioni, vedova di Sinisa Mihajlovic: “Caro Massimo non ho parole …tanti bei momenti trascorsi insieme e tanti ricordi ! Ti abbraccio forte”. “Sono senza parole. Ti abbraccio forte”, scrive Pierluigi Pardo.

“Eravate coppia. Non voglio nemmeno immaginare cosa tu stia provando. Ti abbraccio forte e abbraccio vostro figlio”, gli fa eco Ivan Zazzaroni. Tra quanti si sono stretti attorno a Massimo Caputi anche Roberto Mancini, Ubaldo Pantani e Giampiero Ingrassia.

Il giornalista sportivo Massimo Caputi è nato a Roma il 5 dicembre 1961 ed è uno dei volti più noti del giornalismo sportivo televisivo italiano. La sua carriera inizia nel 1984, quando collabora con alcune emittenti locali romane realizzando radiocronache, servizi e interviste sportive.

Nel 1986 entra nella redazione sportiva di Telemontecarlo, dove diventa telecronista e segue numerose competizioni internazionali, tra cui Mondiali ed Europei di calcio, firmando nel corso degli anni centinaia di telecronache.

Nel 1989 diventa giornalista professionista e successivamente lavora anche per quotidiani e programmi televisivi, partecipando a trasmissioni sportive di grande popolarità come “Quelli che… il calcio” e “La Domenica Sportiva”, oltre a ricoprire il ruolo di caporedattore della redazione sportiva del quotidiano “Il Messaggero”.

