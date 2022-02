Mattarella bis, le reazioni in Sicilia

Politica e società civile. Ecco quanti plaudono alla riconferma del Capo dello Stato.

PALERMO – “Sergio Mattarella è il miglior presidente possibile in un Paese che deve poter contare sulla stabilità e credibilità delle sue istituzioni”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana. “In un Parlamento senza maggioranze politiche – aggiunge – solo Mattarella ha saputo trovare la formula per far crescere la reputazione dell’Italia chiedendo a Mario Draghi di guidare un governo di responsabilità nazionale con forze politiche diverse e distanti. Sono contenta che il Capo dello Stato abbia accettato la rielezione. In sette anni ha saputo guidare la Repubblica con autorevolezza e grande dignità, conquistando gli italiani che ne hanno apprezzato lo stile. Un plauso va alle forze politiche che votando Sergio Mattarella si sono allineate a quello che era l’auspicio della stragrande maggioranza dei connazionali. Da siciliana sono orgogliosa che un uomo della mia terra guidi per la seconda volta l’Italia”.

“Complimenti vivissimi al presidente Mattarella. Da palermitano e da italiano non posso che essere felice”. Così in una nota, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè.

“Una classe dirigente seria avrebbe deciso la riconferma del presidente della Repubblica già alla prima votazione e non alla ottava, quasi fosse l’unico rimedio ai tanti pasticci. Una pagina non bella della politica italiana, scritta soprattutto da chi nelle difficili giornate che hanno preceduto quella odierna ha saputo dire solo no, pensando di più ad evitare il voto anticipato che al bene comune. Dalla Sicilia congratulazioni al concittadino Sergio Mattarella e l’augurio di un buon lavoro”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

“Il bis del presidente Mattarella è una conferma di fiducia e gratitudine a un uomo di grande spessore e a un siciliano che oggi rende ancora più fieri tutti noi siciliani. Auguro al presidente della Repubblica, a nome mio e di tutti i deputati regionali M5S, altri anni di proficuo lavoro per la continua costruzione del bene comune, un valore di cui tutti abbiamo bisogno”. Lo dichiara Nuccio Di Paola, capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars.

“Sergio Mattarella è stato e continuerà ad essere un grande presidente: la sua riconferma è anche un motivo di orgoglio per la Sicilia. Rivolgo al presidente Mattarella i migliori auguri di buon lavoro a nome del gruppo parlamentare del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all’Ars.

“Il Parlamento ha espresso con chiarezza la volontà di riconfermare Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una volontà condivisa dalla stragrande maggioranza degli italiani. Con questa rielezione il Parlamento ha espresso inoltre il proprio apprezzamento nei confronti di una figura di altissimo profilo, anche in riferimento al prestigio dell’Italia in campo internazionale, a presidio della Repubblica e della sua Carta Costituzionale in un delicato e difficile momento politico e sociale. Al Presidente Mattarella rivolgo, anche a nome della sua città, sentiti auguri di buon lavoro”. Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commenta l’elezione di Sergio Mattarella.

“Da Trapani, estrema terra di Sicilia nel Mediterraneo e porta d’Europa italiana, un sentito grazie ed insieme i rinnovati auguri al neo eletto presidente della Repubblica Sergio Mattarella”. Ciosì il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. “La sua tensione etica e l’equilibrio politico che lo contraddistinguono insieme al suo straordinario impegno a servizio del Paese e a garanzia della Costituzione, consentono all’Italia – aggiunge – di affrontare il mare aperto della ripresa post pandemica con un comandante di garanzia ed esperienza. Trapani e i trapanesi ne sono orgogliosi. Buon lavoro presidente Mattarella”

“Saluto con soddisfazione l’elezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. La soluzione migliore in questa delicata fase che attraversa l’Italia”. Lo dice Nino Minardo, segretario della Lega in Sicilia. “Una scelta condivisa – aggiunge – da una maggioranza molto ampia delle forze politiche e che nelle ultime e concitate ore ha visto protagonista assoluto il nostro leader Matteo Salvini. Ho condiviso in pieno ogni singolo passo fatto da Salvini in questi giorni a partire dal suo enorme sforzo per proporre una candidatura di alto profilo proveniente dall’area politica e culturale di centrodestra; le bocciature ostinate della sinistra sono davanti agli occhi di tutti così come il fatto che, cito proprio le parole di Matteo, ‘gli italiani non meritassero altri giorni di confusione'”. “Per questo la Lega, con coraggio e senso di responsabilità, già stamattina ha agito nel migliore dei modi. La riconferma di Sergio Mattarella alla più alta carica dello Stato mantiene al Quirinale un siciliano che da sempre è al servizio delle Istituzioni e a cui auguro di continuare ad essere riferimento per tutti gli italiani”, conclude.

A nome di tutti gli amministratori locali della Sicilia, l’Asael, Associazione siciliana amministratori Enti locali, esprime un sentito compiacimento per la rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica, al quale esprime gli auguri per il nuovo settennato. “Siamo orgogliosi di riavere alla più alta carica dello Stato un nostro conterraneo – sottolinea il presidente dell’Asael, Matteo Cocchiara- che con grande spirito di servizio nei confronti del paese ha accettato l’invito a continuare a guidarlo pervenuto da una classe politica, che si era venuta a trovare in evidente stato di difficoltà nell’adempimento di un proprio compito costituzionale. Siamo soddisfatti dell’esito di questa lunga ed incerta maratona parlamentare, con la certezza che anche i nostri enti locali potranno continuare in tal modo ad avere un illuminato punto di riferimento in una difficile stagione”.

“Orgoglio, onore e gratitudine”: sono i sentimento che la Cna siciliana esprime a Sergio Mattarella, rieletto Presidente della Repubblica. “Le dinamiche politiche che hanno portato alla sua permanenza al Quirinale confermano l’altissimo e qualificato profilo della persona e del politico, a cui il Parlamento ha chiesto un generoso sacrificio per assicurare continuita’, stabilita’ e serenita’ alle Istituzioni e al Paese. Ed il nostro Presidente, con grande senso di responsabilita’, equilibrio, sobrieta’ e rispetto della volonta’ parlamentare, ha risposto all’appello, anteponendo gli interessi supremi dello Stato alla sua scelta personale di concedersi il meritato riposo dopo una lunga e prestigiosa carriera al servizio delle Istituzioni”. “Un nuovo settennato sotto la sua competente e solida guida, la cui pubblica reputazione viene riconosciuta e apprezzata anche in campo internazionale, ci rassicura ampiamente, nella piena e convinta consapevolezza che l’Italia ha bisogno di coesione, unita’ ed autorevolezza nelle sue massime cariche dello Stato, per affrontare le complesse e incombenti sfide sul fronte sanitario, economico e sociale”, prosegue.