 Mattarella chiama il Sindaco di Modena ed esprime vicinanza a città
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ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città dopo i fatti di questo pomeriggio, quando un uomo ha investito ad alta velocità un gruppo di pedoni, causando sette feriti. Il Capo dello Stato ha chiesto al primo cittadino di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. E’ quanto si apprende da fonti del Quirinale.

– foto archivio ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).

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