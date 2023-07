Matteo Messina Denaro risponde ai pm di Palermo

Il boss di Castelvetrano è recluso nel supercarcere de L'Aquila

PALERMO – Terzo interrogatorio per Matteo Messina Denaro. Il cliché non cambia, risponde ai pubblici ministeri ma resta chiuso a riccio per proteggere i suoi segreti.

Il procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido e i sostituti della Direzione distrettuale antimafia Piero Padova e Gianluca De Leo hanno interrogato questo pomeriggio il capomafia nel supercarcere de L’Aquila. Tre ore di domande e risposte.

Nei mesi scorsi erano andati a sentirlo il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e l’aggiunto Paolo Guido. Mentre un secondo interrogatorio si era svolto davanti al gip Alfredo Montalto, nell’ambito di un procedimento penale in cui Messina Denaro è imputato di estorsione aggravata. Messina Denaro oggi, come nei precedenti “incontri” con i magistrati di Palermo, era assistito dall’avvocato Lorenza Guttadauro, che è anche sua nipote in quanto figlia della sorella Rosalia e di Filippo Guttadauro.

Messina Denaro finora ha mostrato il lato narcisista del suo carattere. Ha negato ogni accusa che gli è stata mossa. Lo ha fatto in maniera ripetitiva per recitare la parte della vittima di un racconto, a suo dire ingiusto, in cui è stato dipinto come un mostro. Ci sono le sentenze a certificare la sua crudeltà.