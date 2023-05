Messina Denaro interrogato, cosa ha detto ai giudici

Il padrino beffardo e ambiguo. "Sono un agricoltore, non mi manca nulla"

2' DI LETTURA

PALERMO – Pseudonimo o soprannome? “Nessuno”. Residenza anagrafica? “Privo di residenza“. Professione? “Agricoltore”. Luogo in cui esercita l’attività lavorativa? “Castelvetrano”. Condizioni di vita? “Ottime, non mi manca nulla“. Titolo di studio? “Licenza media”. Beni patrimoniali? “Nessuno, anzi sì li ho”.

Ad aprire il verbale sono le domande di rito. Fuori dall’ordinario è colui che risponde. Il 16 febbraio 2023 c’è Matteo Messina Denaro collegato in video conferenza dal carcere, a L’Aquila, dove è stato trasferito dopo l’arresto. Per il padrino ed ex latitante si tratta di un interrogatorio di garanzia. La sua fuga ha impedito di notificargli un ordine di arresto per una tentata estorsione legata alla proprietà di un terreno. Ad interrogarlo è il giudice per le indagini preliminari Alfredo Montalto. Sono presenti i pubblici ministeri Giovanni Antoci e Gianluca De Leo.

Messina Denaro nomina il suo avvocato di fiducia, la nipote Lorenza Guttadauro. Secondo la Direzione distrettuale antimafia di Palermo, il boss nel 2013 avrebbe firmato una lettera intimidatoria per dirimere, a modo suo, la questione sull’utilizzo di un terreno. Terreno che in passato era stato anche nella disponibilità di Totò Riina e poi del boss di Campobello di Mazara, Alfonso Passanante. Infine era stato ereditato dai figli di quest’ultimo. Messina Denaro avrebbe esercitato pressioni affinché cedessero la proprietà di un vasto appezzamento di terreno in contrada Zangara.

Il 29 dicembre 2013 la figlia di Passanante fu intercettata mentre mentre chiedeva al boss di Campobello di Mazara, oggi deceduto, Vito Gondola informazioni sulla missiva che, secondo la ricostruzione dei pm, gli sarebbe stata consegnata da Vincenzo La Cascia. Messina Denaro accetta di rispondere. Le risposte svelano il suo essere disponibile e beffardo al tempo stesso. A volte ambiguo, sempre cortese.

Il primo nome pronunciato dall’ex latitante è quello di Vincenzo La Cascia, ma di fatto lo scagionerebbe dalla ipotesi accusatoria che sia stato il postino della lettera: “Lo conosco ha lavorato con me fino al 1993 (anno in cui inizia la fuga, ndr), dopo latitanza non l’ho più incontrato“. Dice di non non conoscere neppure Giuseppina Passanante e il marito Giuseppe La Rosa: “Conosco il papà della Passanante” e spiega che “il terreno agricolo è stato comprato da mio padre nel 1983. Mio padre ha chiesto a Passanante Alfonso se potesse intestarsi quel bene e lui acconsentì”. Poi si addentra nella stagione della latitanza.