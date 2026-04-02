La presunta relazione e il gossip

ROMA- Scoppia un nuovo caso politico sulla presunta relazione tra la giornalista-scrittrice Claudia Conte e il ministro Matteo Piantedosi. La premier Giorgia Meloni ne ha chiesto conto al ministro dell’Interno: lui l’ha tranquillizzata, garantiscono da Palazzo Chigi, come riferisce l’Ansa. Ma spuntano notizie sulla nomina di Conte a febbraio come collaboratrice di una commissione parlamentare.

Il video

Il video circolava sulle chat dei parlamentari di primo mattino, rilanciato da Dagospia, scrive Ansa.it. In Transatlantico non si parlava d’altro, nemmeno di Nazionale o Sigonella, se non della ventina di secondi, in una videointervista a Money.it, in cui la giornalista Claudia Conte ‘rivela’ di avere una relazione con Matteo Piantedosi.

Le reazioni politiche

Il ministro nelle scorse ore ha anche incontrato Matteo Salvini. Tra i due c’è totale sintonia, assicurano fonti della Lega, che da giorni ha questa linea: non chiediamo niente, ma se gli alleati dovessero aprire riflessioni sulla squadra di governo, per noi la priorità sarebbe il Viminale. Avs attacca e parla di “opacità”.