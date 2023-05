Il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti ospite ad Agrigento di Confcommercio

AGRIGENTO – “Sono stato a Catania e le liste della Lega e di Prima Italia hanno l’obiettivo di superare il 10 per cento ovunque si presentino. Tornerò venerdì a Catania, ma soprattutto tornerò nelle prossime settimane perché il cronoprogramma di tutti i lavori che stiamo progettando e finanziando in tutte le province siciliane ci tengo che venga rispettato nei tempi e nei costi”.

Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Matteo Salvini ad Agrigento per un incontro organizzato da Confcommercio su “Infrastrutture per il commercio, il turismo, le persone”. Da Agrigento Salvini si sposterà a Licata dove, in piazza Sant’Angelo, parteciperà a un incontro elettorale a sostegno della candidatura a sindaco dell’avvocato Angelo Balsamo.

Salvini,’Lavoro come un matto su acqua e rete idrica in Sicilia’

“Non soltanto il tema dell’aeroporto, della superstrada, della ferrovia, ma anche quello dell’acqua. In tante zone della Sicilia non c’è ancora acqua sufficiente per irrigare, dissetare, per far lavorare. Anche su questo – ha spiegato Salvini – sto lavorando come un matto al ministero per recuperare il tempo perduto sulle dighe, le connessioni, sugli acquedotti e sulle fognature che ancora in tante parti di Sicilia non ci sono”.

“Lavoriamo con Anas e Rfi per potenziare rete”

Sul completamento dell’anello autostradale Castelvetrano-Gela il vice premier ha rassicurato che “stiamo lavorando sia con Anas che con Rfi per la rete stradale e la rete ferroviaria. Quello che ho già progettato e finanziato posso assicurare la partenza. Sulla rete autostradale che manca ci stanno lavorando i tecnici, conto che la prossima volta che tornerò ad Agrigento avrò tempi più definiti”.

“Sicuramente non possono esserci in Sicilia – ha aggiunto – solo Palermo e Catania, fondamentali, città importanti e rilevanti, però la Sicilia non è solo Palermo e Catania, ma ci sono anche tutte le altre province che meritano di essere raggiunte”.

Salvini, voglio spendere tutti e bene i soldi del Pnrrr

“Voglio spendere tutti e bene i fondi del Pnrr. Se qualche altro ministro non riuscisse a spendere tutto quello che è previsto, noi come Infrastrutture possiamo spendere qualche miliardo in più, penso alle dighe, alla rete idrica, penso alle ferrovie. Se mi danno più soldi riesco a spendere più soldi”, ha aggiunto il vicepremier Matteo Salvini.

Salvini: “D’accordo su energia nucleare, ma il dossier non è mio”

Parlando del rigassificatore a Porto Empedocle, Salvini ha detto di essere “a favore di ogni tipo di energia, compresa quella nucleare, però è un dossier che riguarda altri ministri a cui non voglio rubare il lavoro”.