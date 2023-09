Maurizio Landini a Palermo: “Insieme per la Costituzione”

Appuntamento il 18 settembre al cinema Rouge et Noir

Palermo 5 settembre 2023 – Maurizio Landini incontra la città. Appuntamento a Palermo il 18 settembre alle 10 per l’iniziativa “Insieme per la Costituzione” che si terrà al cinema Rouge et Noir.

L’iniziativa e l’arrivo di Landini

La Cgil Palermo, alla presenza del segretario generale della Cgil nazionale, e delle tante associazioni che hanno condiviso in questi anni le battaglie di cambiamento per Palermo, vuole mettere al centro la piattaforma rivendicativa del sindacato per la manifestazione del 7 ottobre a Roma.

L’iniziativa sarà aperta dall’intervento del segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo. Seguiranno gli interventi di associazioni e rappresentanti Cgil. Durante il dibattito prenderà la parola il segretario generale Cgil Sicilia Alfio Mannino e concluderà Maurizio Landini. Modera il giornalista Rino Cascio.

Il commento di Ridulfo

“Sarà l’occasione per ascoltare il punto di vista della città e farsi carico dell’idea di futuro dei suoi abitanti. Un confronto aperto sulle aspettative dei lavoratori e sulle difficoltà delle persone che innanzitutto chiedono l’aumento degli stipendi, salari e pensioni adeguati all’inflazione, un fisco equo – spiega il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo – I problemi sono quelli di una città del Sud”.

“Per questo motivo – spiega il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo – si è pensato ad una assemblea aperta al protagonismo delle tante realtà associative palermitane con le quali, in questi anni la Cgil Palermo ha organizzato iniziative per un lavoro stabile e di qualità”.

La tappa palermitana

Quella palermitana è una tappa in preparazione della manifestazione nazionale di Roma “La via Maestra, insieme per la Costituzione”, del 7 ottobre, la mobilitazione che la Cgil ha lanciato assieme a oltre 100 associazioni per il lavoro, contro la precarietà, per la difesa e l’attuazione della Costituzione, contro l’autonomia differenziata.

“In vista dell’iniziativa nazionale – aggiunge Ridulfo – proveremo a costituire qui a Palermo una ‘rete territoriale’ in difesa della Costituzione, mettendo insieme lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati e tutti i pezzi della società civile interessati a una battaglia comune”. Il 25 settembre ci sarà un’assembla con le associazioni per costruire questa rete”.

La giornata con Landini è strutturata in tre diversi momenti. Dopo l’evento al Rouge et Noir, alle ore 14 si terrà un’assemblea al comando dei vigili del fuoco di Palermo, in via Alessandro Scarlatti,16 alla presenza delle lavoratrici e dei lavoratori del corpo.

Gli appuntamenti

Alle ore 15.30 sarà inaugurata la Casa dei Rider presso l’Epyc centre (European Palermo Youth Centre) di via Pignatelli Aragona, 40.

“Nella caserma dei vigili del fuoco Landini incontrerà le lavoratrici e i lavoratori che in questi mesi estivi sono stati impegnati, così come i forestali, rischiando la vita, sul fronte dell’anticendio così come sul dissesto idrogeologico e sui disastri ambientali”, aggiunge Ridulfo.

“La Casa dei Rider che finalmente si concretizza – insiste – è una delle richieste che la Cgil, con le categoria Nidil e Filt, avanza da tempo per dare un punto di incontro ai lavoratori, una sede dove ripararsi e utilizzare i servizi tra una consegna e l’altra”.