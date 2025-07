Max Pezzali annuncia le date del tour 2026: tappa a Messina

Il cantante si esibirà allo stadio Franco Scoglio

MESSINA . Max Pezzali annuncia la sua prossima maratona estiva, Max Forever gli anni d’oro – stadi 2026. Oltre agli show già in vendita di Roma, Napoli e una doppia Milano, si aggiungono le città di Lignano, Torino, Bologna, Messina, Bari e Padova.

Lo spoiler dei nuovi appuntamenti è apparso già domenica nei gadget distribuiti ai fan in occasione di un’esibizione live a sorpresa in collaborazione con l’Aquafan di Riccione, che ha visto il ritorno di Max dopo oltre 30 anni, accompagnato da Albertino, voce iconica di Radio Deejay.

Intanto mancano solo pochi giorni al maxi evento Max Forever – Grand Prix previsto per sabato 12 luglio 2025 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, l’imperdibile live completamente rinnovato e senza precedenti.

Dopo Imola Max sarà presente come headliner del Red Valley Festival durante la data di apertura all’Olbia Arena, il prossimo 13 agosto 2025

Quello di Max è un successo inarrestabile e senza precedenti che si racconta con un solo numero da record: 1 milione 300mila biglietti venduti dal 2022 ad oggi, anni in cui ha collezionato 180 mila i biglietti venduti nelle 19 date sold out invernali, più di 400 mila venduti nella prima tournée negli stadi 2024 a cui si somma il grande successo della stagione live 2022/MAX FOREVER (Hits Only), 23, che ha visto 520mila presenze registrate tra la doppia data a San Siro, un tour sold out in 30 palazzetti, la storica serata al Circo Massimo e ora i biglietti polverizzati per la data di Imola 2025 e i primi Stadi 2026.

Max Forever è organizzato e prodotto da Vivo Concerti.

I biglietti per le nuove date di Max Forever gli anni d’oro – stadi 2026 sono disponibili a partire dalle 14 di mercoledì 9 luglio in esclusiva solo su TicketOne e dalle 11 di lunedì 14 luglio nei punti vendita autorizzati, su www.vivoconcerti.com e altre prevendite online.

I biglietti per Max Forever – Grand Prix e per le altre date di Max Forever gli anni d’oro – stadi 2026 sono disponibili su www.vivoconcerti.com

Domenica 7 giugno 2026; Lignano Sabbiadoro presso Stadio Teghil – Data Zero, nuova data; Sabato 13 giugno 2026; Torino presso Allianz Stadium – Nuova data; Venerdì 19 giugno 2026; Napoli presso Stadio Maradona; Giovedì 23 giugno 2026; Roma presso Stadio Olimpico; Sabato 27 giugno 2026; Bologna presso Stadio Dall’Ara – Nuova data; Mercoledì 1 luglio 2026; Messina presso Stadio F. Scoglio – Nuova data; Domenica 5 luglio 2026; Bari presso Stadio San Nicola – Nuova data; Mercoledì 8 luglio 2026; Padova presso Stadio Euganeo – Nuova data; Sabato 11 luglio 2026; Milano presso Stadio San Siro; Domenica 12 luglio 2026; Milano presso Stadio San Siro.

Max Forever – Grand Prix 2025: Sabato 12 luglio 2025; Imola presso Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.